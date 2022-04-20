Владельцы Windows 11 жалуются на невозможность обновить операционную систему

Как передает Windows Latest, о проблеме активно пишут на официальном форуме Microsoft.

По словам специалистов, в сообщениях пользователи описали неудачные попытки запустить обновление или подтвердить, что оно имеется для компьютера. Чаще всего потребители сталкивались с ошибкой 0xc1900101.

В Microsoft подтвердили существование ошибки.

0xc1900101 — это частая ошибка, которая появляется на экране при сбое обновлений. Сообщение Microsoft

Представитель компании также отметил, что причины появления проблемы могут быть разными, все зависит от версии сборки Windows. В Windows Latest рассказали, что исправить ошибку можно. Надо через «Проводник» зайти на системный диск, найти и открыть каталог system32, а затем удалить из него файл SecretFilterAP.dll. После перезагрузки компьютера должна начаться загрузка ранее недоступного обновления.