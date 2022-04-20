00:31 20.04.2022
Владельцы Windows 11 жалуются на невозможность обновить операционную систему
Фото: pixabay
Пользователи по всему миру жалуются, что не могут обновить операционную систему (ОС) Windows 11 из-за неизвестной ошибки, сообщает Zakon.kz.
Как передает Windows Latest, о проблеме активно пишут на официальном форуме Microsoft.
По словам специалистов, в сообщениях пользователи описали неудачные попытки запустить обновление или подтвердить, что оно имеется для компьютера. Чаще всего потребители сталкивались с ошибкой 0xc1900101.
В Microsoft подтвердили существование ошибки.
0xc1900101 — это частая ошибка, которая появляется на экране при сбое обновлений. Сообщение Microsoft
Представитель компании также отметил, что причины появления проблемы могут быть разными, все зависит от версии сборки Windows. В Windows Latest рассказали, что исправить ошибку можно. Надо через «Проводник» зайти на системный диск, найти и открыть каталог system32, а затем удалить из него файл SecretFilterAP.dll. После перезагрузки компьютера должна начаться загрузка ранее недоступного обновления.