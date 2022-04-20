00:42 20.04.2022
Гендиректором «Қазмедиа орталығы» назначен Канат Касымжанов
Фото: Facebook/ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі
Приказом министра информации и общественного развития РК Касымжанов Канат назначен на должность Генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», сообщает Zakon.kz.
На официальной странице МИОР в Facebook приводится его биография.
Касымжанов Канат Сакенович окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности «Экономика», а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.
Трудовой путь начал в 2004 году в АО «Казкоммерцбанк», занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», главного менеджера Международного финансового центра Астана.
Ранее занимал должность заместителя Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».