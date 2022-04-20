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Законодательство РК
00:42 20.04.2022

Гендиректором «Қазмедиа орталығы» назначен Канат Касымжанов

Назначен Гендиректором ТОО «УК «Қазмедиа орталығы» Фото: Facebook/ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі
Приказом министра информации и общественного развития РК Касымжанов Канат назначен на должность Генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», сообщает Zakon.kz.

На официальной странице МИОР в Facebook приводится его биография.

Касымжанов Канат Сакенович окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности «Экономика», а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.

Трудовой путь начал в 2004 году в АО «Казкоммерцбанк», занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», главного менеджера Международного финансового центра Астана.

Ранее занимал должность заместителя Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

Константин Вноровский
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