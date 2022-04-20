Гендиректором «Қазмедиа орталығы» назначен Канат Касымжанов

На официальной странице МИОР в Facebook приводится его биография.

Касымжанов Канат Сакенович окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности «Экономика», а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.

Трудовой путь начал в 2004 году в АО «Казкоммерцбанк», занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», главного менеджера Международного финансового центра Астана.

Ранее занимал должность заместителя Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».