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01:54 20.04.2022

Генсек ООН призвал установить в Украине пасхальное перемирие

ООН, пасхальное перемирие Фото: Facebook/Организация Объединенных Наций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и Украине с призывом о четырехдневном перемирии с 21 апреля на фоне православной Пасхи, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости цитирует его слова.

Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля) чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш добавил, что в это время необходимо обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров, а ООН готова направить гуманитарные конвои в труднодоступные Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

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