Генсек ООН призвал установить в Украине пасхальное перемирие

РИА Новости цитирует его слова.

Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля) чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш добавил, что в это время необходимо обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров, а ООН готова направить гуманитарные конвои в труднодоступные Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.