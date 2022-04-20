01:54 20.04.2022
Генсек ООН призвал установить в Украине пасхальное перемирие
Фото: Facebook/Организация Объединенных Наций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и Украине с призывом о четырехдневном перемирии с 21 апреля на фоне православной Пасхи, сообщает Zakon.kz.
РИА Новости цитирует его слова.
Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля) чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Гутерриш добавил, что в это время необходимо обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров, а ООН готова направить гуманитарные конвои в труднодоступные Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.