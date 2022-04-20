Зульфия Чиншанло подняла олимпийский рекорд на чемпионате Казахстана

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поздравил Зульфию Чиншанло с успешным выступлением на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. Видео он опубликовал в Instagram.

Спортсменка выполнила подходы в рывке (95 кг) и толчке (128).

Поздравляю тебя Зульфия Чиншанло, ты наша легенда! Сегодня Зульфия Чиншанло подняла Олимпийский рекорд 128 кг толчок. И подняла результат 223 кг и выходит в мировом рейтинге на 1 место! Илья Ильин

Он пожелал спортсменке дойти до пятой олимпиады в Париже.

Олимпийский рекорд — лучший результат, показанный спортсменами на Олимпийских играх.

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