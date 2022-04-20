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06:04 20.04.2022

Зульфия Чиншанло подняла олимпийский рекорд на чемпионате Казахстана

Чиншанло Тяжелая атлетика Фото: pixabay
Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло подняла 223 килограмма в толчке. Она вышла в мировом рейтинге на первое место, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поздравил Зульфию Чиншанло с успешным выступлением на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. Видео он опубликовал в Instagram.

Спортсменка выполнила подходы в рывке (95 кг) и толчке (128).

Поздравляю тебя Зульфия Чиншанло, ты наша легенда! Сегодня Зульфия Чиншанло подняла Олимпийский рекорд 128 кг толчок. И подняла результат 223 кг и выходит в мировом рейтинге на 1 место!Илья Ильин

Он пожелал спортсменке дойти до пятой олимпиады в Париже.

Олимпийский рекорд — лучший результат, показанный спортсменами на Олимпийских играх.

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Данияр Кунафин
Ильин Илья Чиншанло Зульфия Казахстан
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