США, Великобритания и Канада обещают отправить в Украину артиллерию

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и Канады пообещали отправить в Украину больше артиллерии на фоне вступления военного конфликта в новую фазу на востоке страны, сообщает Deutsche Welle.

Президент США Джо Байден сообщил что артиллерия станет частью следующей партии вооружений, которую американское руководство собирается направить в Украину.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон пытается сосредоточиться на отправке систем, которые украинские силы могли бы использовать на поле боя практически сразу вместе с оборудованием, не требующим длительной подготовки.

Как заявил Джастин Трюдо, Канада также поставит в Украину тяжелую артиллерию – подробнее об этом будет объявлено в ближайшее время.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия намерена включить в поставки Украине противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Тяжелые вооружения Шольц не упомянул.

Глава германского правительства и его сторонники считают, что осуществление поставок таких вооружений чревато эскалацией конфликта, а также его распространения на другие страны.