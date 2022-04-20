У гонщика «Формулы-1» украли часы во время общения с фанатами

Монегасский пилот «Формулы-1» Шарль Леклер стал жертвой грабителей. Автогонщика обокрали прямо во время общения с поклонниками, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел, когда спортсмен выходил из своего авто. В этот момент один из присутствующих на встрече с фанатами отвлек внимание Леклера и ловким движением руки снял с его запястья часы, стоимостью свыше 300 тысяч евро.

Леклер обнаружил пропажу не сразу, он отвлекся на фотографии с поклонниками. Позже он написал заявление в полицию.

Следствие уже ведется. Полицейские пытаются выяснить, были ли установлены камеры видеонаблюдения на месте кражи.

Шарлю Леклеру 24 года. Монегасский пилот уже четыре года подряд выступает за «Феррари». В нынешнем сезоне Леклер выиграл два этапа из трех и с 71 баллом лидирует в общем зачете Кубке конструкторов — у ближайшего преследователя Джорджа Расселла из «Мерседеса» 37 очков.

Четвертый этап Гран-при «Формулы-1» состоится в Майами (США) с 23 по 24 апреля.

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