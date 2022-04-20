07:31 20.04.2022
Мария Шарапова заявила о беременности
Фото: Instagram/mariasharapova
Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, российская теннисистка Мария Шарапова объявила всем своим поклонникам, что она вскоре впервые станет мамой, сообщает Zakon.kz.
Российская теннисистка сообщила эту новость в день своего рождения, спортсменке исполнилось 35 лет. Она опубликовала фотографию в Instagram.
«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — оставила сообщение теннисистка.
В конце февраля 2020 года Мария Шарапова официально завершила карьеру. Она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом.
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