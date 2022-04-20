Мария Шарапова заявила о беременности

Российская теннисистка сообщила эту новость в день своего рождения, спортсменке исполнилось 35 лет. Она опубликовала фотографию в Instagram.

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — оставила сообщение теннисистка.

В конце февраля 2020 года Мария Шарапова официально завершила карьеру. Она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом.

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