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08:00 20.04.2022

11 случаев COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 20 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на одного заболевшего COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированные обнаружены в семи регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 4,

  • в Шымкенте – 1,

  • в ВКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 417 случаев.

8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы - 4,

  • в ВКО - 1,

  • в Жамбылской области - 2,

  • в Павлодарской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 290 904 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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