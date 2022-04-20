11 случаев COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 4,

в Шымкенте – 1,

в ВКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 417 случаев.

8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматы - 4,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 2,

в Павлодарской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 290 904 человека от COVID-19.