08:00 20.04.2022
11 случаев COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на одного заболевшего COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированные обнаружены в семи регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 4,
в Шымкенте – 1,
в ВКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 417 случаев.
8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы - 4,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 2,
в Павлодарской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 290 904 человека от COVID-19.