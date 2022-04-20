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Законодательство РК
08:23 20.04.2022

112 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

КВИ Казахстан 20 апреля Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 11 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1791 человека (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 112,

  • на амбулаторном уровне – 1679.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 10,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2,

  • на аппарате ИВЛ – 3.

КВИ Казахстан 20 апреля

Фото: Минздрав РК

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