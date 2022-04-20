112 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1791 человека (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них:

в стационарах – 112,

на амбулаторном уровне – 1679.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 10,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 3.