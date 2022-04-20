08:23 20.04.2022
112 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 11 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1791 человека (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них:
в стационарах – 112,
на амбулаторном уровне – 1679.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 10,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 3.
Фото: Минздрав РК