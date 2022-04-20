Все только начинается: как встретили сезон весна-лето на Шымбулаке

Жемчужина города Алматы Шымбулак регулярно принимает тысячи отдыхающих со всех уголков Казахстана и других стран. Зимой заснеженные склоны становятся вторым домом для лыжников и сноубордистов, а теплые периоды — любимым местом для пеших прогулок и завтраков на свежем воздухе.

Фото: Zakon.kz

Для казахстанцев Шымбулак – не просто горнолыжная база, но и место для культурного отдыха. Даже по статистике количество лыжников и сноубордистов ниже по сравнению с теми, кто просто планирует подышать свежим воздухом и провести время на курорте. Для нас завершение зимнего сезона открывает новые возможности в развитии спорта и продвижения активного образа жизни. Вместе с Parimatch мы надеемся радовать гостей Шымбулака круглый год. Коммерческий директор Shymbulak Mountain Resort Владислав Семенов

C конца 2021 года – начала 2022 года Шымбулак посетило уже более 500 000 гостей, на 13% больше, чем в прошлом году. Соскучившись по свежему воздуху в период пандемии, казахстанцы рванули на природу при первых же признаках ослабления карантина. Доля любителей зимних видов спорта составила 44%, а посетителей, желающих просто зарядиться целительной энергией гор, – 56%.

Фото: Zakon.kz

Большим событием стало закрытие зимнего сезона 16 и 17 апреля. По традиции последний день катаний провожали массовым спуском в бикини, живой музыкой и увеселительными активностями. В этом году к празднику присоединился официальный партнер горнолыжного курорта — международная компания в Казахстане Parimatch. Всего за один день мероприятие посетили почти 3500 гостей.

Шымбулак — это гордость алматинцев и туристическая достопримечательность для гостей города. В начале зимнего сезона прошлого года мы приняли решение стать партнером горного курорта, что отражает наше стремление дарить людям яркие эмоции и поддерживать спорт в целом. Компания Parimatch Kazakhstan, признанная онлайн-букмекером №1, планирует и в будущем продолжать партнерство для популяризации спорта в стране. СЕО Parimatch Kazakhstan Роман Бойко

Фото: Zakon.kz

А чтобы событие стало особенно запоминающимся, Parimatch создал интерактивно развлекательную зону, где все гости могли сделать яркое фото на специальной фотозоне, бросить себе вызов на силомере и установить рекорд на 999 баллов. Женский рекорд побила Татьяна Демьянова, известная казахстанская волейболистка и официальный амбассадор Parimatch. Каждая активность награждалась фирменными мерчем и призами, включая годовой ski pass на будущий зимний сезон.

Представители горнолыжного курорта Шымбулак и компании Parimatch сообщили, что планируют еще больше совместных мероприятий в предстоящем летнем сезоне для продвижения спорта и активного образа жизни. Следите за нашими анонсами.

Смотрите видео с мероприятия и получайте заряд летнего драйва.

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