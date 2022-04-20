Moody’s подтвердило рейтинги Jusan Bank на уровне B1 с прогнозом «Cтабильный»

По мнению аналитиков Moody's, Jusan Bank наряду с другими БВУ демонстрирует устойчивость к возросшим социальным и политическим рискам в стране как с точки зрения операционной деятельности, так и своей кредитоспособности.

В своем заключении агентство отмечает, что январские события 2022 года, несмотря на свою значимость для страны, не ухудшили финансовые перспективы населения и бизнес-сегмента в Казахстане и стали для казахстанских банков причиной лишь ограниченных операционных убытков.

При подтверждении рейтинга мнение агентства было основано на комплексной оценке основных текущих показателей деятельности Jusan Bank, а также учитывало текущий контекст макроэкономической и геополитической напряженности.

Подтверждение рейтингов также принимает во внимание ожидания агентства Moody's о том, что операционная среда и кредитоспособность банков продемонстрируют устойчивость к потенциальным вызовам, возникающим в результате российско-украинского военного конфликта, включая сбои в деятельности, ужесточение условий финансирования, потенциальную волатильность обменного курса и более высокую инфляцию, – говорится в сообщении агентства.

Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan Bank, заявил, что текущая стратегия банка учитывает нестабильность внешней макроэкономической и геополитической ситуации в мире.

Мы внимательно наблюдаем за происходящими событиями и предпринимаем все необходимое для сохранения своей финансовой стабильности, а также нивелирования тех факторов, которые могут негативно сказаться на развитии банка и клиентском сервисе. Мы получили высокие рейтинги Moody's в июне прошлого года и смогли сохранить их, когда условия внешней среды стали еще более агрессивными. Подтверждение рейтингов представляет собой объективную оценку текущих сильных финансовых позиций Jusan Bank. Мы намерены усиливать их дальше, платформой для этого по-прежнему остается наша экосистема цифровых сервисов Jusan с фокусом на сегменты ретейл, малого и среднего бизнеса, а также прайвет-банкинг. Нурдаулет Айдосов

По состоянию на 1 марта 2022 года, по данным Национального банка РК, Jusan Bank входит в число крупнейших банков Казахстана, занимая с 2,5 трлн тенге пятую позицию по портфелю активов, шестое место – по размеру кредитного портфеля, объем которого превысил 1 трлн тенге, и седьмое место – по совокупному объему вкладов юридических и физических лиц в размере 1,3 трлн тенге.

Пруденциальные нормативы Jusan Bank продолжают значительно превышать установленные Регулятором минимальные требования и отражают большой запас устойчивости: в марте коэффициент достаточности капитала (k1) в Jusan Bank составил 31% с превышением установленного норматива более чем в четыре раза, а показатель текущей ликвидности (k4) превысил установленный норматив более чем в 6 раз и составил 205%.

В своем заключении Moody's отмечает, что данное рейтинговое действие завершает пересмотр, начатый агентством в январе 2022 года для казахстанских финансовых организаций, включая Jusan Bank.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана АРРФР РК

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