После ДТП в Нигерии погибли 20 человек

Как сообщает местная газета Daily Post, в Нигерии на трассе Баучи – Кано столкнулись два коммерческих минивена.

По данным полиции, в результате столкновения начался пожар. Всего в автомобилях находился 21 человек, 20 из которых погибли, сгорев заживо.