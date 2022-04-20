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Законодательство РК
09:58 20.04.2022

После ДТП в Нигерии погибли 20 человек

столкновение автобусов в Африке, погибли дети Фото: twitter/radinfonews
В Западной Африке произошло смертельное ДТП c участием двух коммерческих минивенов. В результате аварии погибли почти все пассажиры – 20 человек, среди которых четверо детей, передает Zakon.kz.

Как сообщает местная газета Daily Post, в Нигерии на трассе Баучи – Кано столкнулись два коммерческих минивена.

По данным полиции, в результате столкновения начался пожар. Всего в автомобилях находился 21 человек, 20 из которых погибли, сгорев заживо.

Как отмечают полицейские, удалось выжить лишь водителю. Он госпитализирован. Cреди погибших четверо детей — один мальчик и три девочки.

Предварительной причиной ДТП, по мнению полицейских, стало превышение скорости.

Оксана Житникова
Нигерия
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