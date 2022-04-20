10:14 20.04.2022
Четырехлетний ребенок выпал из окна в Караганде
Фото: pixabay
В Караганде из окна второго этажа выпал ребенок. Мальчика госпитализировали в больницу, передает Zakon.kz.
Как сообщают спасатели департамента ЧС Карагандинской области, несчастный случай произошел в Караганде, в доме, расположенном на проспекте Строителей.
Около полудня, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал из окна второго этажа 9-этажного жилого дома. Мальчик 2017 года рождения был госпитализирован в больницу.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Спасатели напоминают, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не стоит рассчитывать на москитные сетки и оставлять спящих детей одних дома.