Четырехлетний ребенок выпал из окна в Караганде

Как сообщают спасатели департамента ЧС Карагандинской области, несчастный случай произошел в Караганде, в доме, расположенном на проспекте Строителей.

Около полудня, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал из окна второго этажа 9-этажного жилого дома. Мальчик 2017 года рождения был госпитализирован в больницу. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели напоминают, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не стоит рассчитывать на москитные сетки и оставлять спящих детей одних дома.