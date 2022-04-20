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Законодательство РК
10:14 20.04.2022

Четырехлетний ребенок выпал из окна в Караганде

выпал ребенок из окна Фото: pixabay
В Караганде из окна второго этажа выпал ребенок. Мальчика госпитализировали в больницу, передает Zakon.kz.

Как сообщают спасатели департамента ЧС Карагандинской области, несчастный случай произошел в Караганде, в доме, расположенном на проспекте Строителей.

Около полудня, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал из окна второго этажа 9-этажного жилого дома. Мальчик 2017 года рождения был госпитализирован в больницу.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели напоминают, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не стоит рассчитывать на москитные сетки и оставлять спящих детей одних дома.

Оксана Житникова
Караганда
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