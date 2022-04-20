10:47 20.04.2022
Ущерб на 6 млрд тенге: вынесен приговор группе «обнальщиков» в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане осуждена группа «обнальщиков», причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.Пресс-служба АФМ РК
В агентстве уточнили, что суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы.
Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.Пресс-служба АФМ РК