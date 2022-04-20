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Законодательство РК
11:19 20.04.2022

В Казахстане утвердили порядок передачи информации по электронной торговле товарами

правила предоставления информации об онлайн-покупках Фото: Zakon.kz
Министерство финансов РК приказом от 14 апреля 2022 года утвердило Правила, формы и сроки предоставления банками и другими организациями уполномоченному органу информации об итоговых суммах платежей и переводов, осуществленных иностранными компаниями онлайн, сообщает Zakon.kz.

Согласно новым правилам, банки и организации должны будут не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом, представлять Комитету госдоходов информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, через интернет-площадку которых осуществляется электронная торговля товарами, или оказывающих услуги в электронной форме.

Правила также определяют:

  • порядок и срок представления такой информации;

  • порядок и срок направления уполномоченным органом в банки и организации сведений по перечню реквизитов, в том числе данных мерчент ID, применяемых для приема платежей или переводов денег.

Так, информация представляется в уполномоченный орган на электронном носителе (в формате Microsoft Excel) на казахском и русском языках с сопроводительным письмом, которое подписывается руководителем банка или организации либо лицом, его замещающим, либо уполномоченным представителем банка или организации на основании внутреннего нормативного документа.

Приказ вводится в действие с 30 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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