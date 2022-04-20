В Казахстане утвердили порядок передачи информации по электронной торговле товарами

Согласно новым правилам, банки и организации должны будут не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом, представлять Комитету госдоходов информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, через интернет-площадку которых осуществляется электронная торговля товарами, или оказывающих услуги в электронной форме.

Правила также определяют:

порядок и срок представления такой информации;

порядок и срок направления уполномоченным органом в банки и организации сведений по перечню реквизитов, в том числе данных мерчент ID, применяемых для приема платежей или переводов денег.

Так, информация представляется в уполномоченный орган на электронном носителе (в формате Microsoft Excel) на казахском и русском языках с сопроводительным письмом, которое подписывается руководителем банка или организации либо лицом, его замещающим, либо уполномоченным представителем банка или организации на основании внутреннего нормативного документа.

Приказ вводится в действие с 30 апреля 2022 года.