Фонд «Даму» начал прием заявок МСБ по Нацпроекту

Фонд «Даму» начал прием заявок по субсидированию части ставки вознаграждения по кредитам в рамках Нацпроекта во всех региональных филиалах.

Нацпроект объединил ранее действующую государственную программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» и Экономика простых вещей. Господдержка будет направлена в первую очередь на поддержку микро и малого бизнеса. Правительством также принято решение поддержать приоритетные сектора экономики и развитие МСБ в моно-малых городах.

В первом блоке Нацпроекта предоставлена возможность субсидирования по кредитам/микрокредитам в рамках Региональной программы поддержки предпринимателей в социально уязвимых регионах или в период ввода чрезвычайного положения/чрезвычайной ситуации, или иных случаях из средств местного бюджета, без отраслевых ограничений.

Таким образом, сотрудничество фонда «Даму» будет в тесной взаимосвязи с местными исполнительными органами и напрямую будет ориентироваться на потенциал и возможности региона. Благодаря этому новшеству появится дополнительный инструмент для поддержки субъектов частного предпринимательства.

Нацпроект будет нацелен на поддержку микро-малого и среднего бизнеса как по инструменту субсидирования, так и по инструменту гарантирования. Из программы исключено участие субъектов крупного бизнеса, а также установлено встречное обязательство для участников - по критериям эффективности в части увеличения рабочих мест.

Таким образом, во втором блоке приняты следующие условия для проектов, реализуемых в городах республиканского значения /областных центрах: по инструменту субсидирования установлена максимальная сумма кредита/лизинга до 3 млрд тенге; субсидированию и гарантированию подлежат проекты в приоритетных секторах экономики, таких как обрабатывающая промышленность, услуги т.д. (63 ОКЭД).

Субсидирование остается без изменений по кредитам банков и лизинговых компаний, где фонд «Даму» будет субсидировать до 6% годовых по кредитам, ставка у которых не превышает базовая ставка Национального Банка РК + 5% годовых.

Третий блок изменений в Нацпроекте коснулся проектов в моногородах.

В рамках субсидирования и гарантирования в моно и малых городах, сельских населенных пунктах теперь действуют следующие условия: субсидирование процентной ставки вознаграждения по кредиту до 5%, которые будет оплачивать сам предприниматель; субсидированию и гарантированию будут подлежать проекты МСБ без отраслевых ограничений; в рамках инструмента субсидирования максимальная сумма кредита/лизинга - 1,5 млрд тенге; в рамках инструмента гарантирования максимальная сумма кредита - 360 млн тенге; субсидированию и гарантированию подлежат кредиты, направленные на пополнение оборотных средств для торговой деятельности, в размере до 100 млн тенге.

Для субсидирования рефинансируемых кредитов/лизингов срок давности выдачи первичного займа составляет до 2 лет. Также по проектам субсидирования исключено собственное участие предпринимателя по кредитам свыше 180 млн тенге.

Еще одно новшество в Нацпроекте: лизинговые компаний могут теперь выступать в качестве кредиторов в рамках инструмента гарантирования.

Впервые внедрен инструмент гарантирования через фондовый рынок, который был разработан совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АФФР) и казахстанской фондовой биржей KASE.

Таким образом, особое внимание уделено представителям среднего бизнеса, которым важен доступ к более длинным деньгам. Для них предусмотрен альтернативный канал привлечения финансирования субъектов среднего бизнеса за счет средств частных и институциональных инвесторов на площадках KASE и «МФЦА» в рамках инструмента гарантирования.

Гарантирование возможно по обеспеченным долговым облигациям в размере до 5 млрд тенге с применением гарантии фонда «Даму» до 50%.

Изменения и дополнения в Нацпроекте должны привести к увеличению охвата предпринимательского сектора, а также повышению его эффективности.