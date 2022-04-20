Фонд «Даму» начал прием заявок МСБ по Нацпроекту
Фонд «Даму» начал прием заявок по субсидированию части ставки вознаграждения по кредитам в рамках Нацпроекта во всех региональных филиалах.
Нацпроект объединил ранее действующую государственную программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» и Экономика простых вещей. Господдержка будет направлена в первую очередь на поддержку микро и малого бизнеса. Правительством также принято решение поддержать приоритетные сектора экономики и развитие МСБ в моно-малых городах.
В первом блоке Нацпроекта предоставлена возможность субсидирования по кредитам/микрокредитам в рамках Региональной программы поддержки предпринимателей в социально уязвимых регионах или в период ввода чрезвычайного положения/чрезвычайной ситуации, или иных случаях из средств местного бюджета, без отраслевых ограничений.
Таким образом, сотрудничество фонда «Даму» будет в тесной взаимосвязи с местными исполнительными органами и напрямую будет ориентироваться на потенциал и возможности региона. Благодаря этому новшеству появится дополнительный инструмент для поддержки субъектов частного предпринимательства.
Нацпроект будет нацелен на поддержку микро-малого и среднего бизнеса как по инструменту субсидирования, так и по инструменту гарантирования. Из программы исключено участие субъектов крупного бизнеса, а также установлено встречное обязательство для участников - по критериям эффективности в части увеличения рабочих мест.
Таким образом, во втором блоке приняты следующие условия для проектов, реализуемых в городах республиканского значения /областных центрах:
по инструменту субсидирования установлена максимальная сумма кредита/лизинга до 3 млрд тенге;
субсидированию и гарантированию подлежат проекты в приоритетных секторах экономики, таких как обрабатывающая промышленность, услуги т.д. (63 ОКЭД).
Субсидирование остается без изменений по кредитам банков и лизинговых компаний, где фонд «Даму» будет субсидировать до 6% годовых по кредитам, ставка у которых не превышает базовая ставка Национального Банка РК + 5% годовых.
Третий блок изменений в Нацпроекте коснулся проектов в моногородах.
В рамках субсидирования и гарантирования в моно и малых городах, сельских населенных пунктах теперь действуют следующие условия:
субсидирование процентной ставки вознаграждения по кредиту до 5%, которые будет оплачивать сам предприниматель;
субсидированию и гарантированию будут подлежать проекты МСБ без отраслевых ограничений;
в рамках инструмента субсидирования максимальная сумма кредита/лизинга - 1,5 млрд тенге;
в рамках инструмента гарантирования максимальная сумма кредита - 360 млн тенге;
субсидированию и гарантированию подлежат кредиты, направленные на пополнение оборотных средств для торговой деятельности, в размере до 100 млн тенге.
Для субсидирования рефинансируемых кредитов/лизингов срок давности выдачи первичного займа составляет до 2 лет. Также по проектам субсидирования исключено собственное участие предпринимателя по кредитам свыше 180 млн тенге.
Еще одно новшество в Нацпроекте: лизинговые компаний могут теперь выступать в качестве кредиторов в рамках инструмента гарантирования.
Впервые внедрен инструмент гарантирования через фондовый рынок, который был разработан совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АФФР) и казахстанской фондовой биржей KASE.
Таким образом, особое внимание уделено представителям среднего бизнеса, которым важен доступ к более длинным деньгам. Для них предусмотрен альтернативный канал привлечения финансирования субъектов среднего бизнеса за счет средств частных и институциональных инвесторов на площадках KASE и «МФЦА» в рамках инструмента гарантирования.
Гарантирование возможно по обеспеченным долговым облигациям в размере до 5 млрд тенге с применением гарантии фонда «Даму» до 50%.
Изменения и дополнения в Нацпроекте должны привести к увеличению охвата предпринимательского сектора, а также повышению его эффективности.
За более подробной информацией предприниматели могут обращаться в региональные филиалы фонда «Даму» по месту реализации проекта.