Советы юриста: может ли частный судоисполнитель арестовать алименты на ребенка

Как отметили в суде, при наличии финансовых проблем с погашением кредитных средств может так случиться, что будет произведен арест банковских счетов, на которые поступают алименты и другие регулярные выплаты. И часто должники задаются вопросом, имеют ли право судебные исполнители арестовывать алименты на ребенка.

Между тем, согласно законодательству, алиментные платежи имеют целевое назначение и направлены на удовлетворение нужд ребенка, потому не могут быть арестованы судебными исполнителями.

Как себя вести, если такая мера была применена

Если вы являетесь получателем алиментов на содержание несовершеннолетних детей или же получаете пособия и социальные выплаты, то вам необходимо открывать в банке специальный счет.

Специальный счет – это «неприкосновенный» банковский счет, средства на котором в полном объеме защищены от взыскания третьими лицами при наличии у заемщика просроченной задолженности по займу.

Согласно ст. 62 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», на деньги, находящиеся на специальном счете, не допускается: наложение ареста, взыскание по платежным требованиям банков и небанковских организаций, по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.

Специальный счет могут открывать получатели социальных пособий и иных выплат от государства, получатели алиментов или владельцы образовательных накопительных вкладов.

Для того чтобы открыть такой счет, нужно подать заявление в банк, содержащее назначение специального счета.

При этом получатели алиментов дополнительно предоставляют копию судебного акта о взыскании алиментов или нотариально удостоверенное соглашение об их уплате.

Как отметили в суде, на специальные счета могут быть зачислены только вышеуказанные выплаты, и банками осуществляется контроль за поступлением денег на такие счета по соответствующему коду назначения платежа и отправителю денег.