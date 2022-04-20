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12:04 20.04.2022

Силач сдвинул с места самолет в Алматы

Силач сдвинул самолет, Алматы Фото: wikimedia
Известный алматинский силач Алмат Жуманов сдвинул с места самолет АН-72 на один метр и попал в Книгу рекордов. Следующая его цель - сдвинуть железнодорожный состав, сообщает Zakon.kz.

Алмату Жуманову удалось сдвинуть самолет массой 24,5 тонны с пятой попытки.

Как отмечено в публикации Almaty.tv, перед тем, как приступить к перетягиванию самолета силач провел небольшую разминку для разогрева мышц.

Представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение самолета и подтвердили установление рекорда.

Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны. Но мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета, - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков.

Жуманов уточнил, что 22 марта уже сдвигал этот самолет. И тогда ему удалось протащить его на шесть метров.

К сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов и потому фиксации не было. Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели.Алмат Жуманов

Он планирует сдвинуть железнодорожный состав. Немного отдохнув, атлет приступит к подготовке.

Анастасия Московчук
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