Силач сдвинул с места самолет в Алматы

Алмату Жуманову удалось сдвинуть самолет массой 24,5 тонны с пятой попытки.

Как отмечено в публикации Almaty.tv, перед тем, как приступить к перетягиванию самолета силач провел небольшую разминку для разогрева мышц.

Представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение самолета и подтвердили установление рекорда.

Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны. Но мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета, - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков.

Жуманов уточнил, что 22 марта уже сдвигал этот самолет. И тогда ему удалось протащить его на шесть метров.

К сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов и потому фиксации не было. Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели. Алмат Жуманов

Он планирует сдвинуть железнодорожный состав. Немного отдохнув, атлет приступит к подготовке.