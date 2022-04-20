6,7 млрд тенге просит из бюджета Минздрав Казахстана

Вопрос подняла депутат Лариса Павловец. Она напомнила, что при формировании республиканского бюджета на 2022 год были сокращены расходы на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге.

Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно, а 6,7 млрд тенге – это просто лишнее. И вот прошло три месяца, и мы видим обратную картину – вы снова просите дополнительно на закуп вакцин 6,7 млрд тенге, в аккурат этой же сумме. Более того, кроме этих средств, из Гарантированного трансферта Нацфонда дополнительно выделяются 20,6 млрд тенге на закуп 4 млн доз вакцины Pfizer. Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии? Депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец

В ответ глава Минздрава РК Ажар Гиният сообщила, что расходы на 6,7 млрд тенге не были поддержаны и в итоге были сокращены в прошлом году при формировании бюджета.

Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек. Тогда это было связано с ковидом и социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации и по вакцинации девочек против ВПЧ. Сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге – на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции. Стоимость этих вакцин повысилась, в этом году мы должны обеспечить вакцинацией более 700 тысяч детей. Одна доза пентавакцины ранее стоила 6 тысяч, а сейчас – 12 тысяч. Остальные 2,4 млрд тенге нужно на курсовую разницу на закуп всех вакцин в рамках национального календаря. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Разъяснила она и расходы на закупку вакцины Pfizer.

Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из «СК-Фармация». По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин, и «СК-Фармация» погасила данную сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед «СК-Фармация». Эту задолженность, если своевременно в мае месяца не погасить, то Единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать. Ажар Гиният

Поддержал министра здравоохранения и министр финансов Ерулан Жамаубаев.