Мошенники выманили 10 млн тенге у жительницы Петропавловска

«Менеджер банка» позвонил и сказал женщине, что на ее имя кто-то оформляет крупный кредит. Жительница Петропавловска не подтвердила эту информацию. Затем мужчина предупредил, что сейчас с ней свяжется «сотрудник службы безопасности».

Второй звонок пришел на WhatsApp. Новый голос рассказал: якобы для того, чтобы предотвратить покушение, необходимо взять крупный кредит и перевести полученные деньги «на запасной счет».

Жительница Петропавловска ничего не знала об интернет-мошенниках. Деловая манера звонившего вызвала доверие. В ходе разговора голос мужчины пояснил, что к этому факту могут быть причастны работники банка. Якобы служба безопасности проводит расследование, поэтому, когда женщина придет в банк, ей не нужно никому ничего рассказывать, «чтобы не спугнуть преступников».

Горожанка пошла в банк, оформила кредит на 4,5 млн тенге и вместе с собственными сбережениями перевела на счет, реквизиты которого были подсказаны звонившим. После этого сетевой аферист заставил ее повторить все действия уже в другом банке, из которого якобы тоже было получено сообщение о попытке взять кредит на имя женщины. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Сумма ущерба составила почти 10 миллионов тенге. Это наиболее крупный ущерб, причиненный мошенниками по данной схеме с начала года в СКО. Начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев

В полиции предупредили, что ни при каких обстоятельствах нельзя доверять «звонкам из банка». За три месяца в области зарегистрировано 214 интернет-мошенничеств, из них 40 были осуществлены именно по такому сценарию.