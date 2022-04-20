Пересмотреть подходы к формированию базовой ставки просит депутат

Депутат Аманжан Жамалов сообщил, что правительство планирует выделить 309 млрд тенге на кредитование проектов обрабатывающей промышленности, 104 млрд тенге – на субсидирование процентной ставки по кредитам и еще 100 млрд тенге – на автокредитование. В итоге получается более 500 млрд тенге. Эту сумму депутат назвал колоссальной для кредитования экономики.

Все эти деньги выделяются по льготным ставкам 4-6%, это намного ниже банковской базовой ставки в 13,5%, которую установил Нацбанк. Две противоречащие друг другу политики: Нацбанк «зажимает» кредитование, а правительство, видя, что нет банковского кредитования, наращивает кредиты из бюджета, то есть левая рука не знает, что делает правая. Понимает ли Нацбанк, что правительство вынуждено выделять такие суммы на кредитование экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики Нацбанка? И как при таком объеме дешевого кредитования со стороны правительства Нацбанк собирается проводить инфляционную политику таргетирования? И собирается ли Нацбанк решать проблему доступного банковского кредитования в ближайшее время? Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов

В ответ заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин сообщил, что базовая ставка Нацбанка направлена не столько на развитие кредитования, сколько на вопросы, связанные с инфляцией.

Мы сейчас видим, что инфляция растет, что ожидания по инфляции не очень позитивные, что инфляционный фон в целом негативный. Поэтому и была повышена базовая ставка. Да, мы понимаем, что при таком уровне номинальной ставки кредиты становятся не очень доступными, но, тем не менее, при анализе проектов, когда кредитуются проекты, во внимание принимается реальный уровень ставки. Если посмотреть, то ставка в реальном выражении находится на оном из низких уровней за последние несколько лет. Заместитель председателя Нацбанка РК Виталий Тутушкин

Но его ответ не удовлетворил депутата Жамалова.

Я хочу сказать, что вы нас дезинформируете. Учетная ставка Нацбанка – от нее напрямую зависят ставки кредитования коммерческих банков. Регулирование инфляции – это вторичное уже, это следствие. Вы, в первую очередь, устанавливая учетную ставку, даете предел банковского кредитования. Вопрос очень простой: вы собираетесь понижать учетную ставку, чтобы наладить нормальное банковское кредитование, или нет? Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов

Тутушкин же в ответ сообщил, что «пока инфляция будет высокой, нет смысла снижать базовую ставку». В качестве негативного примера он привел Турцию, где попытки решить проблему экономики понижением базовой ставки привели к росту инфляции до более чем 60%.

В свою очередь глава Минфина заявил, что из-за того, что базовая ставка высокая, правительство вынуждено поддерживать реальный сектор экономики, выделяя средства «на субсидирование, пополнение уставного капитала наших фондов, Банка развития Казахстана для того, чтобы они смикшировали эти деньги и кредитовали экономику».