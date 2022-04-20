Украл золото на 40 млн тенге: преступника осудили на пять лет

По данным областной полиции, преступление произошло в декабре 2021 года в Жетысайском районе. В ведомстве уточнили, что преступник проник в чужой дом через окно и украл золотые изделия с бриллиантами на сумму более чем 40 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, которого ранее за кражи приговорили к 3,5 года ограничения свободы. Несмотря на свою судимость, вор повторно совершил преступление.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и провели в отношении подозреваемого досудебное расследование.

Стало известно, что украденное имущество злоумышленник реализовал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.