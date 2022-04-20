Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:28 20.04.2022

Украл золото на 40 млн тенге: преступника осудили на пять лет

суд, вор, украшения Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Туркестанской области на пять с половиной лет осудили мужчину, укравшего золотые изделия на более чем 40 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, преступление произошло в декабре 2021 года в Жетысайском районе. В ведомстве уточнили, что преступник проник в чужой дом через окно и украл золотые изделия с бриллиантами на сумму более чем 40 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, которого ранее за кражи приговорили к 3,5 года ограничения свободы. Несмотря на свою судимость, вор повторно совершил преступление.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и провели в отношении подозреваемого досудебное расследование.

Стало известно, что украденное имущество злоумышленник реализовал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В результате приговором суда 24-летнему подсудимому назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Анастасия Московчук
Туркестанская область
Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ
21.04.2022
Дождь с переходом в снег – прогноз погоды в Казахстане на 22 апреля
21.04.2022
Ашимбаев высказался о дополнительных требованиях по госязыку для иностранцев
21.04.2022
Курс доллара держится на одной отметке второй день
21.04.2022
Мадина Бакбергенова завоевала «золото» чемпионата Азии
21.04.2022
Главная Топ LIVE Все