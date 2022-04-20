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15:09 20.04.2022

Казахстанские IT-компании привлекут к созданию цифровой платформы

цифровизация Фото: акимат Алматы
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказал, почему для разработки единой платформы цифрового правительства было принято решение задействовать казахстанские IT-компании, передает корреспондент Zakon.kz.
Платформа состоит из множества компонентов. Cейчас мы вырабатываем концепцию, в реализации которой будут участвовать отечественные разработчики. Если какие-то компоненты наши специалисты не смогут реализовать, или же будут затруднения, то мы обязательно будем обращаться к международным платформам, которые имеют у себя в наличии те компоненты, которые нам будут необходимы. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин 

Мусин добавил, что в АО «Национальные информационные технологии» был создан экспертный совет по этому вопросу. Ведомство больше склоняется к тому, что компании из казахстанского IТ-рынка начнут создание отечественной платформы. 

Я буду делать то, что нужно нашей стране, с привлечением казахстанских специалистов и отечественных государственных институтов. Но не буду закрывать окно возможностей для привлечения зарубежных специалистов, чтобы они помогали в реализации нашей казахстанской платформы. Багдат Мусин

15 апреля Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщило о привлечении казахстанских IT-компаний для разработки единой платформы цифрового правительства.

Ранее для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании «Сбер».

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