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Законодательство РК
15:15 20.04.2022

В госсобственность возвращается еще несколько предприятий – правительство РК

госсобственность, объекты, компании Фото: primeminister.kz
Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.
Принять предложение ТОО «Темір Триумф» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций Акционерного общества «Центр транспортного сервиса» по договору дарения, – говорится в тексте постановления.

Следует отметить, что АО «ЦТС» является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане.

Также по договору дарения ТОО «Integrity Solutions» передается в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Soft Art», осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере.

Кроме того, частной компанией Bridge capital investments limited государству передается 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС», работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.

Акции АО «ЦТС» и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Также 12 апреля стало известно, что 28,8% акций «Казахтелекома» возвращаются в госсобственность.

Анастасия Московчук
Самрук-Казына Казахстан
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