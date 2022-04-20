Из-за снижения добычи бюджет недополучит 80 млрд тенге – депутат

Прогноз объема добычи нефти в 2022 году снижается на 2 млн тонн. Это приведет к недопоступлению в республиканский бюджет порядка 80 млрд тенге. Будет ли выполнен уже сокращенный план по добыче нефти и рассматривается ли увеличение реализации нефти через альтернативный канал экспорта? Депутат Мажилиса Парламента РК Данияр Алимбаев

В ответ министр энергетики Болат Акчулаков заверил, что прогноз по добыче нефти его министерство выполнит. Его ведомство готово максимально использовать альтернативные маршруты экспорта нефти.

Угроза остановок на КТК и ожидания, что может затянуться. Поэтому план добычи был пересмотрен с 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн, то есть около 2 млн тонн. Этот план мы выполним. Более того, мы максимально используем наши альтернативные маршруты. Если ситуация на КТК разрешится быстрейшим образом, то, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану 87,5 млн тонн. У нас такие ожидания. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Говоря об альтернативных маршрутах экспорта нефти, министр указал на нефтепровод «Атырау – Самара», который имеет дополнительную мощность порядка 7 млн тонн.

Также, по словам Акчулакова, есть мощности китайского нефтепровода из Атырау до 3 млн тонн, такая же мощность – 3 млн тонн – в порту Актау. Плюс можно экспортировать нефть по железной дороге: рассматриваемый объем – от 3 млн до 5 млн тонн.