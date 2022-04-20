Как казахстанский стартап помогает экономить более 10% на закупках

На портале уже зарегистрировано более 30 000 партнеров, готовых к сотрудничеству, также доступны 900 активных заявок на закупки, тендеры и торги.

Эффективность площадки bnect.pro была доказана в ходе пилотного проекта совместно с BI Group.

Фото: TOO Park Technologies

Одновременно с тендерным приложением холдинга протестировали новую экосистему строительных процессов. В результате девелоперу получилось дополнительно сэкономить почти 3% в рамках пилотных закупок за счет автоматизации электронных торгов.

Подрядчики снизили предполагаемую стоимость товаров и услуг на 10,86% от заявленной заказчиками цены. При этом традиционные тендеры, проводимые на площадке BI Group, демонстрируют понижение стоимости до 7%.

Фото: TOO Park Technologies

Алишер Елюбаев, генеральный директор TOO Park Technologies, уточнил, что за реализацию проекта команда взялась в начале 2021 года и уже в июле начали первые пилотные запуски.

Bnect.pro нацелен на строительный рынок, все функции и процессы настроены именно под него. Сейчас идет работа над закупочным модулем, блоком управления коммерческой недвижимостью с витриной, а также процессами подписания электронных договоров через телефон. Адаптивный дизайн под мобильные устройства особенно удобен для тех, у кого в данный момент времени нет под рукой ноутбука или ПК. Алишер Елюбаев

Он добавил, что продукт достаточно гибкий, можно реализовывать один процесс разными путями под каждый вид или даже индивидуальный внутренний процесс компании.

Планируем охватить все этапы, начиная от идеи строительства и проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию и продажами или управлением и сдачей в аренду. С нами уже работает более 30 000 компаний в Казахстане, и мы начинаем выход на ближнее зарубежье. Многие девелоперы решили полностью перейти на платформу bnect.pro и отказались от собственных порталов. Для нас это существенный показатель. Для всех застройщиков услуги бесплатны, и мы готовы с каждым совместно пройти пилотный путь по примеру BI Group. Алишер Елюбаев

Чтобы начать работу на площадке, необходимо зарегистрироваться, заполнить требуемую информацию и разместить заявку. Потенциальные партнеры получат уведомление о заявке и выберут компанию в случае заинтересованности.

Фото: TOO Park Technologies

Bnect.pro – настоящая находка в эпоху цифровизации и достойная замена традиционным моделям ведения строительного бизнеса.