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15:40 20.04.2022

Курс доллара практически не изменился на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 444,03 тенге (+0,18), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,65 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 69,28 тенге (-0,30), объем торгов – 11,5 млн юаней.

Курс евро установлен Нацбанком в 478,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-450 тенге, евро – по 480-486 тенге, российские рубли – по 5,15-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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