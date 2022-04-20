Курс доллара практически не изменился на торгах

Средневзвешенный курс российского рубля установился на отметке 5,65 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 69,28 тенге (-0,30), объем торгов – 11,5 млн юаней.

Курс евро установлен Нацбанком в 478,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-450 тенге, евро – по 480-486 тенге, российские рубли – по 5,15-5,5 тенге.