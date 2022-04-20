Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

По информации ТАСС, теперь постановление должна утвердить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Адвокаты Ассанжа еще могут подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции. Они обязаны подать документы до 18 мая.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение – в неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks тысяч просочившихся военных и дипломатических документов. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 175 лет лишения свободы.

Journalism is not a crime.



This morning @jeremycorbyn joined campaigners demanding freedom for Julian Assange at Westminster Magistrates Court.#FreeJulianAssange pic.twitter.com/Y5iuKkvHZm April 20, 2022