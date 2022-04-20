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16:22 20.04.2022

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Джулиан Ассанж, экстрадиция в США Фото: wikimedia
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, теперь постановление должна утвердить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Адвокаты Ассанжа еще могут подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции. Они обязаны подать документы до 18 мая.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение – в неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks тысяч просочившихся военных и дипломатических документов. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 175 лет лишения свободы.

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