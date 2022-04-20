16:28 20.04.2022
«Во всем виноваты пингвины»: видео погони за шимпанзе рассмешило пользователей Казнета
Фото: Скриншот видео
В Сети появилось видео, как сотрудники зоопарка Алматы пытаются поймать шимпанзе, которому удалось выбраться за пределы вольера. Инцидент произошел 19 апреля, сообщает Zakon.kz.
На кадрах сотрудники зоопарка с помощью сетки пытаются поймать шимпанзе. Однако их действия не приводят к успеху.
Животное всех умнее. Провело их с этой сеткой.
Надо было Нацгвардию вызывать.
Во всем виноваты пингвины.
Надо было просто поговорить и объяснить. В фильмах же это прокатывает.
Это видео сделало мой день.
Хорошо, львы не ходят, – написали пользователи.
Среди пользователей нашлись и те, кто отметил, что у сотрудников нет опыта действий в подобных ситуациях.
Днем 19 апреля в зоопарке Алматы шимпанзе сломал прутья и выбрался за пределы вольера.
За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по зоопарку, он толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы.Пресс-служба зоопарка Алматы