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16:28 20.04.2022

«Во всем виноваты пингвины»: видео погони за шимпанзе рассмешило пользователей Казнета

попытки поймать обезьяну в зоопарке Фото: Скриншот видео
В Сети появилось видео, как сотрудники зоопарка Алматы пытаются поймать шимпанзе, которому удалось выбраться за пределы вольера. Инцидент произошел 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

На кадрах сотрудники зоопарка с помощью сетки пытаются поймать шимпанзе. Однако их действия не приводят к успеху.

  • Животное всех умнее. Провело их с этой сеткой.

  • Надо было Нацгвардию вызывать.

  • Во всем виноваты пингвины.

  • Надо было просто поговорить и объяснить. В фильмах же это прокатывает.

  • Это видео сделало мой день.

  • Хорошо, львы не ходят, – написали пользователи.

Среди пользователей нашлись и те, кто отметил, что у сотрудников нет опыта действий в подобных ситуациях.

Днем 19 апреля в зоопарке Алматы шимпанзе сломал прутья и выбрался за пределы вольера.

За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по зоопарку, он толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы.Пресс-служба зоопарка Алматы
Анастасия Московчук
Алматы
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