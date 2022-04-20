«Во всем виноваты пингвины»: видео погони за шимпанзе рассмешило пользователей Казнета

На кадрах сотрудники зоопарка с помощью сетки пытаются поймать шимпанзе. Однако их действия не приводят к успеху.

Животное всех умнее. Провело их с этой сеткой. Надо было Нацгвардию вызывать. Во всем виноваты пингвины. Надо было просто поговорить и объяснить. В фильмах же это прокатывает. Это видео сделало мой день. Хорошо, львы не ходят, – написали пользователи.

Среди пользователей нашлись и те, кто отметил, что у сотрудников нет опыта действий в подобных ситуациях.

Днем 19 апреля в зоопарке Алматы шимпанзе сломал прутья и выбрался за пределы вольера.