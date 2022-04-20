17:07 20.04.2022
Досудебное расследование начато в отношении Атырауского НПЗ
Фото: anpz.kz
Антимонопольный департамент по Атырауской области совместно с региональной прокуратурой выявили факты злоупотребления доминирующим положением ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», передает Zakon.kz.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО «АНПЗ» под руководством прокуратуры по Атырауской области выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах.Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК
Заключение антимонопольного департамента направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.
Региональной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по ст. 221 «Монополистическая деятельность» УК РК и передано в Департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах.Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК