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Законодательство РК
17:07 20.04.2022

Досудебное расследование начато в отношении Атырауского НПЗ

атырауская нпз, азрк, досудебное расследование Фото: anpz.kz
Антимонопольный департамент по Атырауской области совместно с региональной прокуратурой выявили факты злоупотребления доминирующим положением ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», передает Zakon.kz.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО «АНПЗ» под руководством прокуратуры по Атырауской области выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах.Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Заключение антимонопольного департамента направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.

Региональной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по ст. 221 «Монополистическая деятельность» УК РК и передано в Департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах.Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК
Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
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