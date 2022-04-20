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18:18 20.04.2022

ТОО «Корпорация Казахмыс» меняет «прописку»

прописка, компания, Жезказган Фото: ТОО «Казахмыс Холдинг»
В ежегодном Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Улытауской области с административным центром в городе Жезказгане.

Именно в этом регионе на заре независимости Казахстана была создана компания «Казахмыс».

В этой связи руководством компании принято решение о перерегистрации в городе Жезказгане ТОО «Корпорация Казахмыс» с проведением соответствующих юридических процедур после образования новой области.

ТОО «Казахмыс Холдинг» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, крупнейший производитель меди в Казахстане.

В составе компании – четырнадцать рудников, четыре горно-обогатительных фабрики, два медеплавильных завода и два угольных разреза.

Холдинг управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. В 2021 году было произведено 213,299 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 5 508 кг золота в слитках.

«Казахмыс» является одним из крупнейших производителей серебра в мире – в 2021 году произведена 271,0 тонна аффинированного серебра.

Анастасия Московчук
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