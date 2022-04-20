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18:02 20.04.2022

Netflix будет вынужден создать дешевый сервис с рекламой из-за уменьшения подписчиков

новый подход Netflix Фото: pixabay
Генеральный директор Netflix Рид Хастингс заявил, что в планах компании создание более дешевой версии своего стримингового сервиса с рекламными вставками, передает Zakоn.kz

Как отмечает агентство Bloomberg, такое решение было принято на фоне оттока обладателей платной подписки.

Пока неизвестны подробности о планируемых новшествах Netflix в предоставлении доступа к своему сервису, однако в агентстве уточнили, что, по словам гендиректора компании, такое решение приведет к большим изменениям для компании.

Согласно данным из квартальной отчетности Netflix, стриминговый сервис потерял в начале 2022 года 200 тыс. платных клиентов, несмотря на позитивный прогноз в 2,5 млн пользователей с платной подпиской.

Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тыс. человек, без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тыс. человек, – значится в документе.

Вероятно, основной причиной потери клиентов стало резкое снижение количества пользователей, приобретающих платную подписку на услуги сервиса. Как отмечается в заявлении, такая тенденция наблюдается во всех регионах.

Оксана Житникова
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