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Законодательство РК
18:20 20.04.2022

Поджог административного здания расследуют в Акмолинской области

авто Фото: Zakon.kz
В здании государственного органа в Аршалынском районе пожар произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Сумма ущерба составила 6 млн тенге, передает Zakon.kz.
Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В ходе проведения осмотра места происшествия изъяты трехлитровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Полиция опрашивает возможных свидетелей, ведется следствие.

 

Елена Беляева
Акмолинская область
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