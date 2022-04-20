18:20 20.04.2022
Поджог административного здания расследуют в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
В здании государственного органа в Аршалынском районе пожар произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Сумма ущерба составила 6 млн тенге, передает Zakon.kz.
Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В ходе проведения осмотра места происшествия изъяты трехлитровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом. Пресс-служба ДП Акмолинской области
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
Полиция опрашивает возможных свидетелей, ведется следствие.