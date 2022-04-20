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19:07 20.04.2022

Алматинским туристам рекомендовано воздержаться от походов в горы

БАО Фото: Zakon.kz
В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2500) в период 19-22 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, всего по Алматинскому региону имеются 165 лавиноопасных участков. В 2022 году проведено 26 профилактических спусков общим объемом более 83 тыс. куб. м.

Вместе с тем зарегистрировано свыше 130 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом более 400 тыс. куб. м.

Елена Беляева
Алматы
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