Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:56 20.04.2022

Спасатели вынесли пенсионера из горящей квартиры в Актюбинской области

квартира Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
65-летний житель квартиры отравился продуктами горения и потерял сознание, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба ДЧС региона, ЧС произошло 19 апреля.

В 23:50 на пульт пожарной части №20 Хромтауского района поступило сообщение, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошло загорание. По прибытии было установлено загорание мебели и домашних вещей на первом этаже. Незамедлительно прибывшие пожарные спасли 65-летнего хозяина квартиры, – говорится в сообщении.

На месте пенсионеру оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.

Сообщается, что также были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей.

Площадь пожара составила 10 кв. м.

Елена Беляева
Актюбинская область
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля
19.04.2022
Ситуация в Украине: продление военного положения, обмен пленными, гумкоридор с «Азовстали»
19.04.2022
Вайнер Туребаев и еще три организатора финпирамиды взяты под стражу
19.04.2022
Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин
19.04.2022
Свыше 1 млн тенге выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в столице
19.04.2022
Главная Топ LIVE Все