Спасатели вынесли пенсионера из горящей квартиры в Актюбинской области

Как рассказали в пресс-служба ДЧС региона, ЧС произошло 19 апреля.

В 23:50 на пульт пожарной части №20 Хромтауского района поступило сообщение, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошло загорание. По прибытии было установлено загорание мебели и домашних вещей на первом этаже. Незамедлительно прибывшие пожарные спасли 65-летнего хозяина квартиры, – говорится в сообщении.

На месте пенсионеру оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.

Сообщается, что также были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей.

Площадь пожара составила 10 кв. м.