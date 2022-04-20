19:56 20.04.2022
Спасатели вынесли пенсионера из горящей квартиры в Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Как рассказали в пресс-служба ДЧС региона, ЧС произошло 19 апреля.
В 23:50 на пульт пожарной части №20 Хромтауского района поступило сообщение, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошло загорание. По прибытии было установлено загорание мебели и домашних вещей на первом этаже. Незамедлительно прибывшие пожарные спасли 65-летнего хозяина квартиры, – говорится в сообщении.
На месте пенсионеру оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.
Сообщается, что также были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей.
Площадь пожара составила 10 кв. м.