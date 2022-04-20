Древний подземный город обнаружили археологи в Турции

Как пишет rg.ru, в самом городе находятся храмы, бункеры, колодцы и проходы с длинными и извилистыми коридорами.

Отмечается, что город был найден два года назад, когда ученые в рамках проекта по очистке и сохранению исторических улиц и домов Мидьята провели анализ пещеры. Это привело к раскопкам при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.

Во время работ археологи нашли выгравированные на стенах надписи, которые свидетельствуют о том, что во времена строительства этих сооружений город носил название Матиат.

По словам директора музея Мардина Гани Таркана, подобные подземные города ранее были найдены в Анатолии. Однако Матиат значительно отличается от них по своим характеристикам.

Матиат использовался в течение 1900 лет. Сначала он был построен, вероятно, как укрытие. Известно, что христианство не было официальной религией во II веке. Семьи и общины, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, спасаясь от преследований Рима, или сами строили такие города. Возможно, подземный Мидьят был построен ими. По нашим оценкам, это район, где под землей могли проживать 60-70 тыс. человек, – рассказал Таркан.