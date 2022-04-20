Врач оценила вероятность передачи кариеса через поцелуй
В интервью 5-tv.ru врач отметила, что пока нет точных знаний и оснований появления кариеса. Считается, что к инфекционно-воспалительному процессу приводит жизнедеятельность микроорганизмов.
На развитие воспалительного процесса в полости рта и в области зубов влияют личная гигиена, микрофлора полости рта. У каждого человека она индивидуальна, – уточнила эксперт.
По ее словам, стоматологам неизвестны случаи, когда бактерии действительно передаются со слюной. Поэтому говорить о заражении кариесом через поцелуй некорректно.
Чтобы защититься от кариеса, необходимо помнить: на его развитие влияют определенные факторы:
Плохая гигиена ротовой полости.
Наличие вредных привычек, например, курение.
Некачественное питание.
Чрезмерное увлечение сладостями и газированными напитками.
Ослабленный иммунитет.
Эндокринные патологии.
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