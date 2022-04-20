Врач оценила вероятность передачи кариеса через поцелуй

В интервью 5-tv.ru врач отметила, что пока нет точных знаний и оснований появления кариеса. Считается, что к инфекционно-воспалительному процессу приводит жизнедеятельность микроорганизмов.

На развитие воспалительного процесса в полости рта и в области зубов влияют личная гигиена, микрофлора полости рта. У каждого человека она индивидуальна, – уточнила эксперт.

По ее словам, стоматологам неизвестны случаи, когда бактерии действительно передаются со слюной. Поэтому говорить о заражении кариесом через поцелуй некорректно.

Чтобы защититься от кариеса, необходимо помнить: на его развитие влияют определенные факторы:

Плохая гигиена ротовой полости.

Наличие вредных привычек, например, курение.

Некачественное питание.

Чрезмерное увлечение сладостями и газированными напитками.

Ослабленный иммунитет.

Эндокринные патологии.