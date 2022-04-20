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Законодательство РК
21:28 20.04.2022

Врач оценила вероятность передачи кариеса через поцелуй

рубашка Фото: pixabay
Челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказала, можно ли заразиться кариесом через поцелуй, передает Zakon.kz.

В интервью 5-tv.ru врач отметила, что пока нет точных знаний и оснований появления кариеса. Считается, что к инфекционно-воспалительному процессу приводит жизнедеятельность микроорганизмов.

На развитие воспалительного процесса в полости рта и в области зубов влияют личная гигиена, микрофлора полости рта. У каждого человека она индивидуальна, – уточнила эксперт.

По ее словам, стоматологам неизвестны случаи, когда бактерии действительно передаются со слюной. Поэтому говорить о заражении кариесом через поцелуй некорректно.

Чтобы защититься от кариеса, необходимо помнить: на его развитие влияют определенные факторы:

  • Плохая гигиена ротовой полости.

  • Наличие вредных привычек, например, курение.

  • Некачественное питание.

  • Чрезмерное увлечение сладостями и газированными напитками.

  • Ослабленный иммунитет.

  • Эндокринные патологии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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