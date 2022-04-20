22:21 20.04.2022
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на врача в карагандинской больнице
Фото: pixabay
Медработник не намерен прощать правонарушителя и хочет добиться того наказания, которое предусмотрено законом, передает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится расследование, – прокомментировали «Патриоту» в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
16 апреля в Караганде в Областном центре травматологии и ортопедии им. Макажанова произошел конфликт между пациентом и врачом. Видео потасовки попало в соцсети.