Уголовное дело возбуждено по факту нападения на врача в карагандинской больнице

Данный факт зарегистрирован. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится расследование, – прокомментировали «Патриоту» в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

16 апреля в Караганде в Областном центре травматологии и ортопедии им. Макажанова произошел конфликт между пациентом и врачом. Видео потасовки попало в соцсети.