Нашествие комаров грозит Уральску из-за паводков – СМИ

Как сообщает телеканал «Астана», в регионе планируют обработать 13 тыс. га на сумму 93 млн тенге. Процесс будет проходить в два этапа.

Есть такие водоемы, как Рыбцех, где у нас доступа нет, а там они личинок очень много откладывают для корма рыб. Это частная территория, где мы не можем пройти. Есть также много участков на дачах. Поэтому всю численность мы не можем истребить. Так как нам дает заказчик работу на профилактические услуги, поэтому мы только снижаем, но не истребляем. Дезинструктор Альбина Дюсембаева

Между тем горожане не верят в эффективность таких работ и не замечают, что комаров и мошек от этого становится меньше. Но эксперты уверяют, что без данной обработки на территории будет сложная ситуация.