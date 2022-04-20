23:04 20.04.2022
Нашествие комаров грозит Уральску из-за паводков – СМИ
Фото: pixabay
Специалисты уже готовятся к травле насекомых из-за теплой весны и раннего наполнения водоемов, передает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал «Астана», в регионе планируют обработать 13 тыс. га на сумму 93 млн тенге. Процесс будет проходить в два этапа.
Есть такие водоемы, как Рыбцех, где у нас доступа нет, а там они личинок очень много откладывают для корма рыб. Это частная территория, где мы не можем пройти. Есть также много участков на дачах. Поэтому всю численность мы не можем истребить. Так как нам дает заказчик работу на профилактические услуги, поэтому мы только снижаем, но не истребляем. Дезинструктор Альбина Дюсембаева
Между тем горожане не верят в эффективность таких работ и не замечают, что комаров и мошек от этого становится меньше. Но эксперты уверяют, что без данной обработки на территории будет сложная ситуация.
По рельефу наш край самый сложный и меньше всех выделяют денег. В Павлодаре обрабатывают только реку Иртыш, и за это берут 500 млн тенге. В Нур-Султане такие услуги стоят 700 млн тенге. Подрядчик Данияр Базарбаев