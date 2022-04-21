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00:23 21.04.2022

Традиционный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро

женщина Фото: pixabay
Мэр бразильского города Эдуарду Паэс официально дал старт празднованию карнавала. Церемония прошла в саду дворца муниципальной власти, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, префект вручил символический ключ от города «королю карнавальных шествий Момо». В этом году честь исполнить эту роль вновь выпала добродушному и крупному мужчине Уилсону Диасу да Косте, который уже был королем карнавала в предыдущие годы.

Отмечается, что пастор-евангелист, экс-мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла в нарушение многолетней традиции отказывался от проведения церемонии, за что снискал недоброжелательное отношение школ самбы.

Но наша народная культура победила, карнавал, к счастью, не зависит от таких персонажей. Теперь, несмотря на перенесенные всем миром трудности - два года мы все страдали от пандемии, – наконец, пришло время отметить самый большой праздник на Земле, – отметил Эдуарду Паэс.

Празднование карнавала предшествует великому посту, однако в этом году он проводится позже обычного в связи с тем, что в январе и феврале наблюдалась вспышка заболеваемости коронавирусом из-за распространения «омикрон-штама».

Праздник начинается с красочного выступления школ самбы на самбодроме «Маркиз де Сапукаи». Это уникальное сооружение построено по проекту известного архитектора Оскара Нимейера.

Откроют соревнования школ самбы представители «Золотой лиги» – второй по значимости в штате Рио-де-Жанейро. Они поборются за возможность влиться в ряды элиты из «Специальной лиги» (Liesa), гранды которой начнут выступления в пятницу. На следующей неделе будут подведены итоги соревнований, а 30 апреля пройдет парад чемпионов.

Отметим, что это ежегодный карнавал, где большая часть населения одевается в разные костюмы и выходит на улицы. Проводится он пять дней.

Елена Беляева
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