В США оштрафовали создателей фильма «Ржавчина», где погибла оператор

Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работодатель не предоставил рабочее место, свободное от распознаваемых опасностей, которые вызывали или могли привести к смерти или серьезному физическому ущербу для сотрудников

В документе обращается внимание на нарушения закона об охране труда. Компания обязана выплатить бюро 136 793 доллара в течение 15 дней.

В середине марта газета Los Angeles Times сообщала, что Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма. Актер настаивал, что не несет ответственности за смерть Хатчинс, и потребовал возместить убытки.

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Ранее муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.

В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне «Ржавчина», при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.