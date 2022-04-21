В России у переболевших COVID-19 начнут выявлять депрессию и психические расстройства

Минздрав России в рамках диспансеризации переболевших COVID-19 планирует разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения, сообщает ТАСС.

Сенаторы совместно с Минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, в частности для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти.

В настоящее время пациент может быть направлен на осмотр врача-психиатра в случае выявления у него в процессе углубленной диспансеризации соответствующих медицинских показаний.

Сообщается, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших COVID-19.

Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, специалисты в области психиатрии знают, как проводить постковидную реабилитацию по своему профилю, но существующая система ОМС не предполагает наличия психиатрической помощи для переболевших COVID-19, а в психиатрические больницы люди не идут, так как боятся встать на учет.