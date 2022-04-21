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Законодательство РК
06:54 21.04.2022

В России у переболевших COVID-19 начнут выявлять депрессию и психические расстройства

Специалисты в области психиатрии знают, как проводить постковидную реабилитацию по своему профилю, но существующая система медстрахования не предполагает наличия психиатрической помощи, сообщает Zakon.kz.

Минздрав России в рамках диспансеризации переболевших COVID-19 планирует разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения, сообщает ТАСС.

Сенаторы совместно с Минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, в частности для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти.

В настоящее время пациент может быть направлен на осмотр врача-психиатра в случае выявления у него в процессе углубленной диспансеризации соответствующих медицинских показаний.

Сообщается, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших COVID-19.

Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, специалисты в области психиатрии знают, как проводить постковидную реабилитацию по своему профилю, но существующая система ОМС не предполагает наличия психиатрической помощи для переболевших COVID-19, а в психиатрические больницы люди не идут, так как боятся встать на учет.

Данияр Кунафин
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