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07:22 21.04.2022

Объем помощи Украине превысит 24 млрд долларов

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Ожидается, что Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия, сообщает Zakon.kz.

Страны G7 ожидают, что общий объем дополнительной помощи Украине в текущем году и после него превысит 24 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков «семерки», которая прошла 20 апреля в Вашингтоне.

Совместно с международным сообществом мы предоставили или обещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую 24 млрд долларов в 2022 году и после него.Заявление министров финансов G7

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Ожидается, что Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия и боеприпасы.

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