Алматинцы обвинили двух блогеров в мошенничестве из-за дорогих курсов

Десятки алматинцев обвиняют двух известных казахстанских блогеров в мошенничестве. Люди говорят, что приобрели обучающие курсы за полмиллиона тенге, чтобы освоить азы новой профессии. Но вот якобы доучиться им до конца так и не удалось. Хотя авторы и организаторы курсов заявляют об обратном, сообщает телеканал «Алматы».

Алматинка Ерке Турлы – одна из тех, кто проходил курс продюсирования от известного блогера. Для того, чтобы освоить еще одну привлекательную профессию, дорогостоящие уроки девушка приобрела в рассрочку.

Курс рассчитан на 70 дней. Однако мы проучились лишь 40 дней. Автор проекта не выполнил своего обещания. А ведь сколько человек приобрели курс, взяв деньги в рассрочку. Ерке Турлы

В такой ситуации оказались 20 человек. Они пришли в офис компании и потребовали вернуть деньги за неоконченные курсы.

Офлайн-курс стоит 500 тысяч тенге. Нам сказали, что проект невыгоден, якобы потому и закрывается. Мы просили вернуть деньги. Но на связь они не выходили. В офисе мы не застали руководителей. Пришлось вызывать полицию и писать заявление. Газиза Байдаулет

Среди собравшихся и те, кто жалуется на еще одного блогера. Автор якобы работает вместе с предыдущим. Люди говорят, что информация, полученная в рамках курса, оказалась неэффективной и не оправдала их ожиданий.

Представитель автора обучающего проекта заверил, что все в рамках заключенного договора. А результаты курса зависят от отдачи и исполнительности учеников.

Состоит из 8 модулей. Они прошли 6 модулей. 7-8 модули они не проходили. Отчет не предоставляли. Есть студенты, которые прошли обучение, но задания не выполняли. Компания свои обязанности выполнила. Мы также ожидаем, чтобы студенты свои отчеты сдавали. Юрист Салтанат Диханбаева

В Департаменте полиции провели расследование. Поскольку это гражданское дело, никого задерживать не стали, а рекомендовали разрешить спор в суде.