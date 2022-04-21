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09:45 21.04.2022

Девочка-гигант родилась в Таразе

родилась, крупная девочка Фото: Instagram/densaulyk.zhambyl
В роддоме Тараза родилась пятикилограммовая девочка ростом 62 сантиметра. Операция прошла успешно, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, передает Zakon.kz.

Роженица поступила 19 апреля в 09:45 в приемное отделение перинатального центра Жамбылской областной многопрофильной больницы. После осмотра врачами был организован консилиум, на котором решался вопрос о методе родоразрешения.

Проблема была в том, что плод предлежал тазовым концом. Иногда такое случается, что крупные дети в тазовом предлежании рождаются естественным путем. В этом случае ситуацию осложняли крупный предполагаемый вес плода, а также метаболический синдром матери. Было решено родоразрешить путем операции кесарева сечения. Управление здравоохранения Жамбылской области

Девочка появилась на свет в 10:46 весом 5000 грамм и ростом 62 см. Как пояснили в ведомстве, такой плод называется гигантом.

Анастасия Стативкина
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