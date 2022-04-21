Есть ли альтернатива доллару США как резервной валюте – мнение экспертов

На сегодняшний день альтернатива – абсолютно никакая. Нет альтернативы доллару США. Во всяком случае, какой-то более-менее серьезной конкуренции ни одна валюта мира ему не составляет. Речь здесь можно вести лишь о диверсификации и аллокации (распределении. – Прим. ред.) в корзине валют, где доля доллара будет больше или меньше. Но искать именно замену, альтернативу доллару США, которая смогла бы вобрать в себя весь его функционал и содержание, совершенно не имеет никакого практического смысла. Эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев

Он разъяснил свою позицию, почему ни одна из мировых валют не может считаться реальным конкурентом доллару США на сегодняшний день.

Мы должны понимать, что все валюты – и китайский юань, и евро, и британские фунты, и швейцарские франки, и японские йены... все они, так или иначе, являются резервными валютами. Но по функционалу, доверию и внутреннему содержанию не являются конкурентами USD. Арман Бейсембаев

Бейсембаев также прокомментировал заявления некоторых мировых экономистов, которые считают, что стабильность курса гонконгского доллара может позволить ему стать со временем эквивалентным доллару США, приведя пример.

Опять же – вам дали выбор: вы можете купить или 100 долларов США, или 100 гонконгских долларов, или 100 юаней. Если не лукавить, не лицемерить, давайте ответим честно, что бы вы купили? Думаю, ответ будет очевиден, что выберете американскую валюту. В этом и заключается роль доллара США, которая доказывает, что альтернативы ему нет. Арман Бейсембаев

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что, несмотря на ряд гипотез и мнений, в обозримом будущем альтернативы доллару США в качестве основной резервной валюты мира не наблюдается.

В подтверждение этому он привел факторы:

Экономика США является крупнейшей в мире и останется таковой в ближайшее десятилетие;

Соединенные Штаты располагают крупнейшим мировым запасом золота;

Доллар США доминирует как в валютных резервах центральных банков мира, так и в международной торговле.

Экономист отметил, что факт постепенного ослабления позиций американской валюты действительно имеет место. Только этот процесс может растянуться на десятилетия, на протяжении которых тренд может и развернуться.

Сейчас мир движется к тому, что господствовать на валютном рынке будут три основные мировые валюты – доллар США, евро и китайский юань. О долларе США уже сказано, а вот что касается евро – это валюта единой европейской экономики, современной и диверсифицированной, с положительным платежным балансом. В свете геополитической ситуации в мире, связанной с событиями в Украине, европейская экономика в ближайшие годы существенно укрепится и уйдет от зависимости от российских энергоносителей. Наряду с этим единая Европа значительно усилится в военном плане. Экономист Мурат Кастаев

Кроме того, эксперт высказался и касательно экономических перспектив Китая.