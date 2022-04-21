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Законодательство РК
11:26 21.04.2022

Автомобиль столкнулся с прицепом КАМАЗа на трассе – три человека погибли

ДТП, прицеп, легковушка Фото: ДП Костанайской области
20 апреля на 76-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло ДТП. Три человека скончались на месте происшествия, передает Zakon.kz.

26-летний водитель автомашины Toyota Estima, двигаясь по трассе в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля КАМАЗ.

ДТП, прицеп, легковушка

Фото: ДП Костанайской области

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Estima и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован.Начальник полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков

По факту ДТП начато досудебное расследование. Выясняются все причины аварии, назначены необходимые экспертизы.

ДТП, прицеп, легковушка

Фото: ДП Костанайской области

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