11:26 21.04.2022
Автомобиль столкнулся с прицепом КАМАЗа на трассе – три человека погибли
Фото: ДП Костанайской области
20 апреля на 76-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло ДТП. Три человека скончались на месте происшествия, передает Zakon.kz.
26-летний водитель автомашины Toyota Estima, двигаясь по трассе в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля КАМАЗ.
Фото: ДП Костанайской области
В результате ДТП водитель автомашины Toyota Estima и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован.Начальник полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков
По факту ДТП начато досудебное расследование. Выясняются все причины аварии, назначены необходимые экспертизы.
Фото: ДП Костанайской области