Автомобиль столкнулся с прицепом КАМАЗа на трассе – три человека погибли

26-летний водитель автомашины Toyota Estima, двигаясь по трассе в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля КАМАЗ.

Фото: ДП Костанайской области

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Estima и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован. Начальник полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков

По факту ДТП начато досудебное расследование. Выясняются все причины аварии, назначены необходимые экспертизы.