Названы регионы с самой дорогой мукой в Казахстане

Аналитики Energyprom.kz в своем исследовании отмечают, что производство муки увеличилось на 9%.

Объем производства муки из зерновых культур, растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-март 2022 года, составил 881,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 8,9%. Однако это меньше, чем в 2018-2019 годах.

Несмотря на увеличение выпуска, цены на муку к марту 2022 года выросли на 15% за год.

Значительный рост цен на муку за последний год был отмечен в феврале (на 2,1% за месяц) и в марте (сразу на 4,2%).

В марте 2022 года средние розничные цены в городах Казахстана на муку высшего сорта составили 279 тг за кг, на муку первого сорта – 191 тг за кг.

Самые высокие цены на пшеничную муку высшего сорта в марте 2022 года были отмечены в столице (343 тг за кг), Атырау (327 тг за кг) и Алматы (312 тг за кг). Самые низкие – в Павлодаре (194 тг за кг), Уральске (209 тг за кг) и Семее (212 тг за кг), – заявили аналитики.

Пшеничная мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (257 тг за кг), Нур-Султане (248 тг за кг) и Алматы (236 тг за кг), дешевле всего – в Петропавловске (139 тг за кг), Актобе (145 тг за кг) и Караганде (148 тг за кг).

Стоит отметить, что для недопущения дефицита и существенного подорожания Министерство сельского хозяйства ввело ограничение на экспорт муки с 16 апреля до 15 июня 2022 года.