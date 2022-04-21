Новая акция: тест-драйв от Tele2

Статуэтки были вручены по трем номинациям: «Самая быстрая скорость мобильного интернета», «Лучшее покрытие» и «Лучшая мобильная сеть» в Казахстане.

Победы в номинациях достались оператору по итогам сотен тысяч тестов абонентов по всей стране с помощью самого известного сервиса Speedtest®.

Ookla с гордостью вручает Tele2 Kazakhstan награды Speedtest Awards за самую быструю мобильную сеть, лучшее мобильное покрытие и лучшую мобильную сеть в Казахстане, – говорится в официальном релизе.

Фото: Tele2

Высокую оценку скорости мобильного интернета в сети оператора подтверждают и другие международные аналитические компании.

Так, по данным британской Speedchecker, обладающей собственной методологией замеров скорости, по итогам десятков тысяч тестов во всех областях Казахстана Tele2 также занял первое место по скорости мобильного интернета.

Но для Tele2 важнейшей оценкой является мнение абонента. Потому оператор запустил интересную акцию: абонентам предложен своеобразный тест-драйв – любой абонент может протестировать услуги оператора. Tele2 настолько уверен в качестве, что предложил возврат денег.

«Убедись в качестве наших услуг. Если не понравится, вернем деньги» – с таким слоганом стартовал апрель в Tele2.

Все подробности акции можно найти на сайте оператора.

Партнерский материал