Казахстанцы предпочитают зарубежные фильмы

Согласно отчету аналитиков, объем услуг, оказанных в сфере деятельности по показу кинофильмов, в 2021 году составил 8,1 млрд тг.

Для сравнения: в «докоронакризисном» 2019 году показатель достигал 23,4 млрд тг.

По данным исследования, в 2021 году в стране работали 104 кинотеатра, из них в сельской местности — лишь четыре кинотеатра.

Наибольшее количество кинотеатров насчитывалось в Алматы – 22. Следом идут Нур-Султан и Карагандинская область – по 10 кинотеатров в каждом из регионов, – заявили эксперты.

В отчете отмечено, что более половины посещений полнометражных фильмов пришлось на фильмы производства США: 4,6 млн.

Следом идут казахстанские (824,7 тыс.), российские (455,5 тыс.), британские (332,7 тыс.) и германские (15,6 тыс. посещений) фильмы.

Цены на услуги кинотеатров по итогам марта 2022-го выросли на 4,8% за год, при этом годом ранее рост составлял сразу 10,8%.

По отношению к февралю 2022 года цены на услуги кинотеатров увеличились на 1,1%.

Средняя цена билета в кинотеатр в городах Казахстана в марте 2022 года составила 1655 тг. Самые дорогие билеты в кино среди крупных городов и мегаполисов РК наблюдались в Шымкенте (2714 тг), Атырау (2583 тг) и Туркестане (2550 тг). Самые дешевые билеты можно было приобрести в Семее, Уральске и Кокшетау – 1200 тг.